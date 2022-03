Stand de sensibilisation aux discriminations – RéCiDev Place Pasteur, 23 mars 2022, Besançon.

Place Pasteur, le mercredi 23 mars à 14:00

RéCiDev participe, comme chaque année, à la Semaine d’Education et d’Actions Contre le Racisme et l’Antisémitisme (SEACRA) en animant un stand de sensibilisation aux discriminations raciales et aux inégalités de genre, mercredi 23 mars à Besançon dans le cadre d’un Village associatif. De 14 à 18h, RéCiDev proposera des outils d’Education populaire permettant de travailler sur nos stéréotypes et préjugés par rapport aux autres afin de les déconstruire. Et de faire prendre conscience des inégalités de genre.

Participation libre

Place Pasteur 25000 Besançon Besançon Doubs



