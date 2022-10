Stand de sensibilisation à la réduction des déchets Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Profitez d’une semaine d’animation pour venir vous informer, vous renseigner sur la réduction des déchets et le programme de prévention porté par la communauté de communes. Samedi 19 novembre de 14h30 à 17h30 : sensibilisation en déchèterie à la réduction des déchets verts, des déchets textiles et collecte pour le réemploi avec Cap solidarité. L’animatrice de la prévention et du tri sera présente en déchèterie pour vous apporter des informations sur les moyens de réduire vos déchets verts et de limiter vos passages en déchèterie, ainsi que sur la valorisation des déchets textiles.

La ressourcerie Cap solidarité vous propose d’apporter tous les objets qui ne vous servent plus et qui peuvent avoir une seconde vie. Ils vous présenteront les enjeux économiques et environnementaux de la filière du réemploi. http://www.cap-sizun.fr/ ZI de Lanéon Déchèterie de Pont-Croix Pont-Croix

