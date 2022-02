Stand de remise en selle Local de la police municipale Saint-Cyr-en-Val Catégories d’évènement: Loiret

Local de la police municipale, le dimanche 20 février à 09:30

A Saint-Cyr-en-Val le dimanche 20 février 2022 de 9h30 à 12h. Rendez-vous sur le stand de remise en selle pour : * Effectuer gratuitement des petites opérations de contrôle et de réparation de son vélo * Marquer gratuitement votre vélo contre le vol * Trouver des conseils d’expert du vélo * Consulter des informations sur les nouvelles lignes TAO

Gratuit

Local de la police municipale 197 rue d'Olivet, Saint-Cyr-en-Val

2022-02-20T09:30:00 2022-02-20T12:00:00

