Dédicace BD – Asile ! Stand de l’ Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans, 13 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

L’Office de Tourisme propose une séance de dédicace de la BD, Asile ! L’incroyable histoire vraie d’un prince ottoman au Royaume de France.

En présence de André Houot, auteur de la bande dessinée, et de sa coloriste, Mme Charrance..

2023-07-13 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-13 12:30:00. .

Stand de l’ Office de Tourisme Sur le marché hebdomadaire

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Tourist Office offers a signing session for the comic book, Asile! The incredible true story of an Ottoman prince in the Kingdom of France.

In the presence of André Houot, author of the comic strip, and his colorist, Mme Charrance.

La Oficina de Turismo organiza una sesión de firmas del cómic ¡Asile! La increíble historia real de un príncipe otomano en el Reino de Francia.

En presencia de André Houot, autor del cómic, y de su colorista, Mme Charrance.

Das Fremdenverkehrsamt bietet eine Signierstunde des Comics, Asile! Die unglaubliche wahre Geschichte eines osmanischen Prinzen im Königreich Frankreich.

In Anwesenheit von André Houot, dem Autor des Comics, und seiner Koloristin, Frau Charrance.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme