Découvrez les outils numériques du fablab du Pavillon (plotter, imprimante 3D, brodeuse numérique), leurs multiples usages, les modalités d’accès à ces ressources et à toutes les activités du Pavillon Blanc Henri Molina. Entrée libre | Tout public | Place Joseph-Verseille | à l’occasion de la fête des bons plans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

