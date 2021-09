Granville Granville Granville, Manche Stand dans le cadre de la semaine du développement durable Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Stand dans le cadre de la semaine du développement durable Granville, 25 septembre 2021

Granville Manche Le service déchet de Granville terre et mer tiendra un stand dans la cadre de la semaine du développement durable le samedi 25 septembre au marché de Granville de 9h à 12h et à la salle du Plat Gousset de 14 à 18h.

Venez découvrir le monde des déchets de façon ludique !

m.baud@granville-terre-mer.fr +33 2 33 91 92 60

dernière mise à jour : 2021-09-14

