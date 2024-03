STAND CUISINE ZÉRO DÉCHET Béziers, samedi 18 mai 2024.

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Le 18/05/2024 de 10h à 13h

Festival Hérault Hérault Patapon Scène de Bayssan Béziers à partir de 4 ans

Sans inscription

Association qui anime Vide ton sac (zéro déchet Ouest Hérault),

Petit stand de cuisine Zéro Déchet pour les pitchous ! Fabrication de jus de fruits-légumes, et découverte des salades sauvages.

Entre deux spectacles, venez sur notre stand pour participer à ces mini-ateliers pour les enfants (et parents)

– découverte des salades sauvages, grâce à des cartes et des spécimens cueillis sur place.

– fabrication de jus à l’extracteur en mélange de fruits et légumes. Par exemple pommes-blettes sauvages, ou oranges-roquette

– dégustation sur place bien sur !

Lieu de rdv Scènes de Bayssan, route de Vendres, 34500 Béziers

Se garer sur un des parking du Domaine de Savignac (un au lieu dit « Savignac le Bas », un après le pont qui enjambe l’Orb sur la RD 14 reliant Murviel à Cazouls). L’atelier aura lieu au bord de l’Orb, proche du pont et de l’aire de pique-nique.

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

– 240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

– Ouverture 7j/7

– Parking gratuit

– Aire de jeux

– Aires de pique-nique

– Divers sentiers de randonnées et de balades

– Accès libre et gratuit à tous les équipements

– Des animations toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 13:00:00

Béziers 34500 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement STAND CUISINE ZÉRO DÉCHET Béziers a été mis à jour le 2024-02-28 par RESTINCLIERES