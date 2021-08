Villeneuve-d'Ascq Villeneuve d'Ascq - Forum des Sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Stand conseiller Faire au village de l’éco-attitude Villeneuve d’Ascq – Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Stand FAIRE au village de l’éco-attitude —————————————- Rendez-vous au **Village de l’éco-attitude** sur le stand FAIRE. Le conseiller FAIRE répondra à vos questions sur la rénovation énergétique des logements, les solutions de financement. **→ Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 17h** Forum des Sciences, 1 Place de l’Hôtel de Ville à Villeneuve d’Ascq Entrée gratuite

Le conseiller FAIRE répondra à vos questions sur la rénovation énergétique des logements, les solutions de financement.

