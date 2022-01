Stand citoyen de la municipalité Centre-bourg d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Stand citoyen de la municipalité

du samedi 22 janvier au samedi 25 juin à Centre-bourg d'Erquy

du samedi 22 janvier au samedi 25 juin à Centre-bourg d’Erquy

Les élus réginéens tiennent une permanence sur le marché pour vous écouter, vous informer et dialoguer lors de rencontres informelles. Stand installé place du Nouvel Oupeye de 8h30 à 12h30 sous réserve d’imprévus (tempêtes, règlementation Covid, Vigipirate …). Les élus à la rencontre des réginéens Centre-bourg d’Erquy Erquy rue foch Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T08:30:00 2022-01-22T12:30:00;2022-02-19T08:30:00 2022-02-19T12:30:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T12:30:00;2022-04-23T08:30:00 2022-04-23T12:30:00;2022-05-21T08:30:00 2022-05-21T12:30:00;2022-06-25T08:30:00 2022-06-25T12:30:00

