-Stand CEN PACA (Conservatoire d’Espaces Naturels PACA) : mieux connaître les chauves-souris et leurs particularités. Animation du CEN PACA sur les chauves-souris Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

