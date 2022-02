Stand Bienvenue à la ferme Hauts de France Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Rencontrez les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme des Hauts de France, participez au jeu de la boîte à toucher, tester vos connaissances avec des quizz sur l’agriculture, essayez de reconnaîtres les graines et autres éléments de la ferme, en résumé Venez découvrir la ferme !

Visite libre au stand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

