Stand Arbres : les essences locales Jardins du Muséum à Borderouge, 8 mai 2022, Toulouse.

Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 8 mai à 14:00

**Découverte et sensibilisation autour des arbres** pour mieux connaître et mieux choisir : avantages des essences locales, comment l’arbre participe à la biodiversité, présentation de **la Trame Verte et Bleue**, dont le but est d’assurer une continuité végétale et aquatique sur le territoire… **Avec,** Arbres et Paysages d’Autan, **en présence de** Patrice Lucchetta _Crédits photo : ©Adobe Stock_ **Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, maximum 200 personnes.** **Point de RDV :** Accueil des Jardins du Muséum

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00