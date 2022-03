Stand animation jeunesse du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins et Pays d‘Azur propose des activités pour un jeune public sur le thème du moustique tigre : • Jeu de plateau pour tester ses connaissances sur l’origine du moustique tigre, ses impacts sur la santé, son extension géographique, les moyens de lutte contre sa propagation • Réalisation d’un moustique en Land’Art et/ou collage à partir d’éléments naturels récoltés au sol dans le jardin • Jeux (puzzles, mots croisés, mots codés) • Stand d’information sur les moustiques NB : les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte sur le stand

Entrée libre

Stand animation jeunesse Jardin botanique de la Villa Thuret 90, chemin Raymond 06160 Cap d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes

