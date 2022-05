Stand Amitiés Niamone-Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Stand Amitiés Niamone-Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier, 4 juin 2022, Valmondois. Stand Amitiés Niamone-Valmondois

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du foyer Honoré Daumier Depuis 2015, Valmondois entretient des liens d’amitié avec Niamone, un beau village en Casamance au Sénégal. Venez découvrir les produits artisanaux et culinaires du Sénégal. Parc du foyer Honoré Daumier 95670 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Parc du foyer Honoré Daumier Adresse 95670 Valmondois Ville Valmondois lieuville Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Departement Val-d'Oise

Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Stand Amitiés Niamone-Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier 2022-06-04 was last modified: by Stand Amitiés Niamone-Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier Parc du foyer Honoré Daumier 4 juin 2022 Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise