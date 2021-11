Stand AMELIO au Salon AMENAGO Lille Grand Palais, 6 novembre 2021, Lille.

AMELIO au Salon AMENAGO ———————– **Stand J38, sur le salon AMENAGO, du 6 au 14 novembre**, les membres du réseau AMELIO, l’habitat durable dans la MEL vous attendent pour répondre à toutes vos questions concernant vos projets de travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation de votre logement à la perte d’autonomie et au handicap. Pendant ces 9 jours, les hôtes de la Maison de l’Habitat Durable, les conseillers juridiques de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), les conseiller Info-Energie du territoire de la Métropole Européenne de Lille, les conseillers AMELIO en charge de l’accompagnement des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétaires, locataires, les partenaires du réseau AMELIO se mobilisent pour répondre à vos questions. ### Demandez le programme des conférences ! Pendant le Salon, AMELIO vous propose également des conférences thématiques (sur l’Espace Conférences à l’entrée du Salon). **Samedi 6 :** **11H30 | Comment faire des économies chez moi avec le défi DECLICS ?** Anne-Laure BLAISE et Céline BOLLAERT, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, membre du réseau AMELIO | Défi Déclics Energie-Eau **Dimanche 7 :** **11H30 | Comment faire des économies chez moi avec le défi DECLICS ?** Anne-Laure BLAISE et Céline BOLLAERT, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, membre du réseau AMELIO | Défi Déclics Energie-Eau **14h30 | Chauffage au bois et qualité de l’air dans le logement** Lisa PUISSANT, chargée de mission Fonds Air, Métropole Européenne de Lille **15h30 | Comment faire des économies chez moi avec le défi DECLICS ?** Anne-Laure BLAISE et Céline BOLLAERT, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, membre du réseau AMELIO | Défi Déclics Energie-Eau **Mardi 9 :** **11H00 | Les matériaux bio-sourcés en rénovation** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro | Emilie & Tony RAUL, GAROMA Rénovation **12h30 | AMELIO Pro, le réseau de professionnels de la MEL** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro **13h30 | AMELIO Pro, un accompagnement aux travaux de A à Z** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro **14h30 | L’architecte dans un projet de rénovation** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro | Farida MOUMENI, FAM Architectures **16h30 | Le chauffage au bois et qualité de l’air** Roxane BILLION-PRUNIER, chargée de mission Adapation au changement climatique, Métropole Européenne de Lille | Lisa PUISSANT, chargée de mission Fonds Air, Métropole Européenne de Lille **Mercredi 10 :** **15H00 | Les matériaux bio-sourcés en rénovation** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro | Thibault COGNACQ, Sphère Isolation **16h00 | AMELIO Pro, le réseau de professionnels de la MEL** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro | Thibault COGNACQ, Sphère Isolation **17h00 | AMELIO Pro, un accompagnement aux travaux de A à Z** Dorize REMY, Responsable relations entreprises AMELIO Pro **Jeudi 11 :** **12h30 | AMELIO Pro, un accompagnement aux travaux de A à Z** Julien FORTIN, Directeur d’AMELIO pro **14h00 | Le parcours d’accompagnement des travaux de rénovation pour les propriétaires bailleurs** Julien FORTIN, Directeur d’AMELIO pro | Gregory DEBACKERE, AMELIO pro **14h30 | AMELIO, le service public métropolitain de conseil et d’accompagnement aux travaux de rénovation** Stéphanie HERON, Conseillère AMELIO Info-Energie, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités | Perrine DHELLEMMES, Conseillère AMELIO Info-Energie, CLCV **15h00 | Exemple de rénovation thermique d’une maison ancienne** Stéphanie HERON, Conseillère AMELIO Info-Energie, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités | Perrine DHELLEMMES, Conseillère AMELIO Info-Energie, CLCV **Vendredi 12 :** **11h | Intermédiation locative : un dispositif de défiscalisation immobilières rentable, sécurisé et solidaire** Franck CNOCKAERT, Responsable Gestion Locative Adaptée chez SOLIHA Métropole Nord **Samedi 13 :** **11h00 | Travaux de maintien à domicile : les acteurs et sources de financements** Brahim OUABOUCH, Responsable du Service Habitat Conseil chez SOLIHA Métropole Nord **15h00 | AMELIO Pro, un accompagnement aux travaux de A à Z** Julien FORTIN, Directeur d’AMELIO pro **15h30 | Le parcours d’accompagnement des travaux de rénovation pour les propriétaires bailleurs** Julien FORTIN, Directeur d’AMELIO pro | Gregory DEBACKERE, AMELIO pro

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités Unies, Lille



