2023-02-11 – 2023-02-11 Stan Bennet propose un spectacle à la fois drôle, bluffant et intimiste au cours duquel l’artiste étonne par ses performances vocales. Il imite les légendes françaises et internationales et fait découvrir au public ses “voyages parodisiaques”. avec ce concept unique, il ré-invente avec humour et en français de grands titres internationaux. Hallucinations auditives garanties ! Billetterie : -En ligne : www.francebillet.com ou en magasins (Fnac, Magasins U,

contactdelta@pleurtuit.com +33 2 99 88 84 22 http://www.pleurtuit.com/agenda/stan-bennet-version-originale/

