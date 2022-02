Stammtisch #2 : Heres : nel nome del figlio Théâtre Christiane Stroë, 11 mars 2022, Bouxwiller.

**vendredi 11 mars 2022 à 19h30 au théâtre Christiane Stroë** **Compagnie Ez3 / Ezio SCHIAVULLI** **danse contemporaine / sortie de résidence et repas partagé** **dans le cadre du MOIS DE LA DANSE** **Présentation : entrée libre. Repas et une boisson (pour ceux qui le souhaitent) : 8€.** Résidence du 7 au 11 mars 2022 Alliant recherche, création et pédagogie, le chorégraphe et interprète Ezio SCHIAVULLI, s’attache à tisser des liens entre danse et société. Heres : nel nome del figlio est un diptyque, pensé autour d’un solo et d’une pièce pour neuf interprètes. Pour cette première étape, un solo particulièrement percussif et musical puisqu’il est entouré de deux batteurs issus de la scène musicale contemporaine internationale, Anne PACEO et Dario DE FILIPPO. Ezio SCHIAVULLI chemine sur les traces des mythes anciens, celui d’Œdipe et celui de Télémaque. D’hier à demain, du rythme au corps en mouvement, il explore la question de la relation père-fils, et plus largement celle de la construction de l’identité sociale, rejetant ou acceptant le poids de l’héritage. Conception chorégraphique et interprétation : Ezio SCHIAVULLI Création musicale et interprétation : Anne PACEO, Dario DE FILIPPO Création lumière et direction technique : Fabio FORNELLI Crédit photographique : Anne BUCHER Production : Association Expresso Forma — Cie Ez3_ Ezio Schiavulli, AssociazioneRIcerca E SviluppoCOreografico. Co-production : POLE SUD – CDCN de Strasbourg, le Réseau Grand Luxe, le CCN/Ballet de l’opéra National du Rhin de Mulhouse, l’Association des Scènes du Nord Alsace, le Réseau l’Est Danse, le Teatro Pubblico Pugliese (It). Soutiens : DRAC Grand Est au titre de la structuration depuis 2020, Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Institut Culturel Français, Région des Pouilles (It)Institut Italien de Strasbourg, SPEDIDAM, Network Internazionale Danza Puglia. Billetterie en ligne : [[https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/11-mars-2022-19h30-stammtisch-3-heres-nel-nome-del-figlio](https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/11-mars-2022-19h30-stammtisch-3-heres-nel-nome-del-figlio)](https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/11-mars-2022-19h30-stammtisch-3-heres-nel-nome-del-figlio) Chorégraphe, interprète et pédagogue travaillant entre Strasbourg et la région des Pouilles en Italie, Ezio SCHIAVULLI est un partenaire régulier du Théâtre du Marché aux Grains. Après avoir co-dirigé avec Vidal BINI les formations #CoESIONI à destination de danseurs et enseignants français et italiens, et présenté la création Silent Poets au théâtre Christiane Stroë en 2019, il revient à Bouxwiller pour travailler sur sa prochaine création. Il fonde sa compagnie Ez3 en 2007, au sein de laquelle il développe un travail de recherche avec divers artistes et chercheurs. En 2013, il fonde le NETWORK DANZA PUGLIA, programme de formation des jeunes danseurs des Pouilles.

Entrée libre, repas et une boisson 8e

sortie de résidence de danse contemporaine suivie d’un repas partagé avec les artistes

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin



