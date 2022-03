Stallone (théâtre) Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Stallone (théâtre) Saint-André-de-Cubzac, 12 avril 2022, Saint-André-de-Cubzac. Stallone (théâtre) Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

2022-04-12 – 2022-04-12 Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac Gironde Un soir, Lise, 25 ans, découvre sur grand écran : Rocky 3, L’oeil du tigre de et avec Sylvester Stallone. Elle sort bouleversée par l’histoire de ce boxeur, champion du monde, qui se laisse aller, puis, au prix d’une grande détermination, se ressaisit pour partir à la reconquête de son titre. Elle prend tout à coup conscience de ce qu’elle a choisi de laisser de côté et décide, à l’instar de Rocky Balboa, de reprendre sa vie en mains pour aller chercher les rêves auxquels elle avait renoncé. Quel impact peut avoir une œuvre culturelle sur la vie ? L’interprétation théâtrale de la comédienne Clotilde Hesme accompagnée en direct au piano par Pascal Sangla nous propose une réponse poignante. Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla / Emmanuèle Bernheim [ Théâtre ].

Durée : 1h15 – dès 15 ans. Un soir, Lise, 25 ans, découvre sur grand écran : Rocky 3, L’oeil du tigre de et avec Sylvester Stallone. Elle sort bouleversée par l’histoire de ce boxeur, champion du monde, qui se laisse aller, puis, au prix d’une grande détermination, se ressaisit pour partir à la reconquête de son titre. Elle prend tout à coup conscience de ce qu’elle a choisi de laisser de côté et décide, à l’instar de Rocky Balboa, de reprendre sa vie en mains pour aller chercher les rêves auxquels elle avait renoncé. Quel impact peut avoir une œuvre culturelle sur la vie ? L’interprétation théâtrale de la comédienne Clotilde Hesme accompagnée en direct au piano par Pascal Sangla nous propose une réponse poignante. Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla / Emmanuèle Bernheim [ Théâtre ].

Durée : 1h15 – dès 15 ans. Un soir, Lise, 25 ans, découvre sur grand écran : Rocky 3, L’oeil du tigre de et avec Sylvester Stallone. Elle sort bouleversée par l’histoire de ce boxeur, champion du monde, qui se laisse aller, puis, au prix d’une grande détermination, se ressaisit pour partir à la reconquête de son titre. Elle prend tout à coup conscience de ce qu’elle a choisi de laisser de côté et décide, à l’instar de Rocky Balboa, de reprendre sa vie en mains pour aller chercher les rêves auxquels elle avait renoncé. Quel impact peut avoir une œuvre culturelle sur la vie ? L’interprétation théâtrale de la comédienne Clotilde Hesme accompagnée en direct au piano par Pascal Sangla nous propose une réponse poignante. Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla / Emmanuèle Bernheim [ Théâtre ].

Durée : 1h15 – dès 15 ans. Clap

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Departement Gironde

Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-cubzac/

Stallone (théâtre) Saint-André-de-Cubzac 2022-04-12 was last modified: by Stallone (théâtre) Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac 12 avril 2022 Gironde Saint-André-de-Cubzac

Saint-André-de-Cubzac Gironde