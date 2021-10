Saint-Michel-sur-Orge Espace Marcel Carné Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Stallone Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Un micro sur pied. Une scène vide. Une actrice : Clotilde Hesme nous conte l’histoire de Lise. Elle est secrétaire médicale et mène une vie paisible quand l’inouï se produit. Elle voit, au cinéma, le film Rocky III, tombe en extase devant Sylvester Stallone et se projette dans la figure de ce boxeur. Alors, Lise change de vie, d’amoureux, de métier. Elle reprend ses études de médecine, épouse Jean, a 2 enfants et file en douce voir tous les films de Stallone… Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie assumée de la contre-culture pop des années 1980, Stallone pose avec humour la question de l’influence d’une œuvre dans la construction de nos destins. Distribution

Avec la complicité de Pascal Sangla, Clotilde Hesme nous conte la vie de Lise, animée par une irrésistible pulsion de vie. Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

