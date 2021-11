La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon, Vendée Stallone / D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim | Fabien Gorgeart | Clotilde Hesme | Pascal Sangla Le Grand R – Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Stallone / D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim | Fabien Gorgeart | Clotilde Hesme | Pascal Sangla Le Grand R – Salle du Théâtre, 15 mars 2022, La Roche-sur-Yon. Stallone / D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim | Fabien Gorgeart | Clotilde Hesme | Pascal Sangla

du mardi 15 mars 2022 au mercredi 16 mars 2022 à Le Grand R – Salle du Théâtre

Stallone ——– ### D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim | Fabien Gorgeart | Clotilde Hesme | Pascal Sangla **L’éblouissante comédienne Clotilde Hesme croise les gants avec Sylvester Stallone, narrant la trajectoire d’une jeune femme chamboulée par la découverte de Rocky Balboa au cinéma.** Avec Stallone, Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la nouvelle d’Emmanuèle Bernheim, dans une ode à la vie bouleversante. Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à l’existence paisible. Tout bascule après une séance de cinéma : le film Rocky 3 lui fait l’effet d’une véritable révélation. Suivant l’exemple de l’ancien champion de boxe qui rempile pour un dernier tour de ring, Lise se lance à corps perdu dans sa nouvelle vie. Sur scène, pas de ring mais un rectangle blanc dessiné au sol. Aux côtés de Clotilde Hesme, le musicien Pascal Sangla donne la réplique et compose la musique en direct. Le spectateur se retrouve au plus proche de la comédienne qui offre une interprétation fulgurante. Éloge de la persévérance et de la culture populaire des années 80, Stallone pose avec humour la question de l’influence d’une oeuvre dans la construction de nos destins.

Tarif B

THÉÂTRE. L’éblouissante comédienne Clotilde Hesme croise les gants avec Sylvester Stallone, narrant la trajectoire d’une jeune femme chamboulée par la découverte de Rocky Balboa au cinéma. Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T21:45:00;2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Le Grand R - Salle du Théâtre Adresse Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Le Grand R - Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon