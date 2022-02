Stallone Arles, 10 avril 2022, Arles.

Stallone Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

2022-04-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-10 18:10:00 18:10:00 Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à l’existence paisible. Tout bascule après une séance de cinéma : le film Rocky 3 lui fait l’effet d’une véritable épiphanie.



Suivant l’exemple de l’ancien champion de boxe qui rempile pour un dernier tour de ring, Lise se lance à corps perdu dans la reprise de ses études de médecine.



Avec Stallone, Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la nouvelle d’Emmanuèle Bernheim – publiée dans Le Monde en 2001- heureux d’amener la figure bodybuildée au plateau et de glisser ainsi ensemble du cinéma vers le théâtre. Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie assumée de la contre-culture pop des années 1980, Stallone pose avec humour la question de l’influence d’une œuvre dans la construction de nos destins.



Spectacle conseillé à partir de 14 ans



Par Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla

D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim, © Editions Gallimard

Mise en scène : Fabien Gorgeart

Avec : Clotilde Hesme et Pascal Sangla

Création sonore et musique live : Pascal Sangla

Création lumière : Thomas Veyssière

Assistante à la mise en scène : Aurélie Barrin

Production : CENTQUATRE-PARIS

Coproduction : Festival d’automne à Paris ; Théâtre Sorano (Toulouse)

Avec le soutien initial de l’ADAMI et de GoGoGo films

Une jeune femme, après avoir vu un film de Sylvester Stallone, décide de changer de vie.

info@theatre-arles.com +33 4 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com/

Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à l’existence paisible. Tout bascule après une séance de cinéma : le film Rocky 3 lui fait l’effet d’une véritable épiphanie.



Suivant l’exemple de l’ancien champion de boxe qui rempile pour un dernier tour de ring, Lise se lance à corps perdu dans la reprise de ses études de médecine.



Avec Stallone, Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la nouvelle d’Emmanuèle Bernheim – publiée dans Le Monde en 2001- heureux d’amener la figure bodybuildée au plateau et de glisser ainsi ensemble du cinéma vers le théâtre. Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie assumée de la contre-culture pop des années 1980, Stallone pose avec humour la question de l’influence d’une œuvre dans la construction de nos destins.



Spectacle conseillé à partir de 14 ans



Par Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla

D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim, © Editions Gallimard

Mise en scène : Fabien Gorgeart

Avec : Clotilde Hesme et Pascal Sangla

Création sonore et musique live : Pascal Sangla

Création lumière : Thomas Veyssière

Assistante à la mise en scène : Aurélie Barrin

Production : CENTQUATRE-PARIS

Coproduction : Festival d’automne à Paris ; Théâtre Sorano (Toulouse)

Avec le soutien initial de l’ADAMI et de GoGoGo films

Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles