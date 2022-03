STALINGRAD Bar jour de fête, 2 juin 2022, Albi.

STALINGRAD

Bar jour de fête, le jeudi 2 juin à 22:00

Punk Rock 77′ from MONTPELLIER !!! Titres enragés, transcendant des inspirations variées, le punk rock canal historique, mais également du psycho, du hard 70’s, voire du métissage ska rude boy. C’est ce condensé d’humeurs contradictoires et de terminaisons nerveuses exacerbées que vous tenez entre vos mains. Jouez le fort, jouez le court, jouez le droit. Enfin, les Stalingrad ne se déguisent pas, on voit bien que Thierry Saltet , chanteur à la basse Epiphone altière et à la composition, est un sacré personnage. Un regard de tueur lorsqu’il joue, un passionné qui se voue au big bad beat depuis toujours (*). Le trio de Montpellier a sa cohérence, un son assuré et d’évidence, du jus pour la suite… Stalingrad connait le punk originel : celui de 77 ! Et ils le jouent avec sincérité !!! [https://stalingradpunk.bandcamp.com/album/live-v2-17-06-17](https://stalingradpunk.bandcamp.com/album/live-v2-17-06-17)

Concerts les vendredis de 22h00 à minuit Entrée 6€

Bar jour de fête 61 Boulevard Soult Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T22:00:00 2022-06-02T23:59:00