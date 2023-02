Magie et mystères d’un atelier de bijouterie Stalig an Teuzer Sant-Riwal Catégories d’Évènement: Finistère

Magie et mystères d’un atelier de bijouterie Stalig an Teuzer, 1 avril 2023, Sant-Riwal. Magie et mystères d’un atelier de bijouterie 1 et 2 avril Stalig an Teuzer A la découverte de mon travail : matières, techniques et tours de main. Dans un lointain passé les artisans du feu et des métaux étaient aussi les sorciers de la tribu. Entrez dans mon monde de magie… Stalig an Teuzer 9 Plasenn an Ti-Kêr, Sant-Riwal Sant-Riwal 29190 Finistère Breizh Ces journées sont l’occasion pour moi de vous faire partager ma passion pour le travail du métal, qu’il s’agisse d’argent ou de bronze, de laiton ou de cuivre.

Depuis toujours les métaux et leur travail ont été perçus comme mystérieux. Les Hommes ont toujours été fascinés par le feu et la lueur du métal rougeoyant dans l’obscurité des ateliers. Celui qui maîtrise la matière est proche des Dieux…

La magie des métaux est toujours autour de nous et les gestes anciens sont parvenus jusqu’à nous. Chauffer et recuire, découper, plier, marteler et braser… Tout au long de ces deux journées je fabriquerai des bijoux devant vous, je vous expliquerai chaque phase du travail et vous présenterai les outils employés.

