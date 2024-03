Staj brezhoneg ESPACE STE ANNE, LANNION Lannion, samedi 16 mars 2024.

Staj brezhoneg Staj brezhoneg e-pad ur sadornvezh 16 mars et 18 mai ESPACE STE ANNE, LANNION 40€ – enskrivadur ret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-05-18T09:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

A-drugarez da stajoù brezhoneg ar sadorn, distag an eil re ouzh ar re all, gwellait ho prezhoneg ha deskit buanoc’h ar yezh, a-hed ar bloavezh !

Deus 9e30 betek 5e30 gm – 40€ an devezh – E Lannuon pe Gwengamp – Holl liveoù – Enskrivadurioù ha paeamant da dTi ar Vro Gwengamp

ESPACE STE ANNE, LANNION 2 Rue de Kerampont, 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 44 27 88 »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@tiarvrogwengamp.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ti-ar-vro-gwengamp/evenements/stage-de-breton-2024 »}]

deskiñ brezhoneg staj