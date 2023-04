MARCHÉ DE TERROIR Abbaye de Jovilliers, 16 avril 2023, Stainville.

L’association Jovilliers Echanges et Culture organise son marché de terroir dans un cadre 18e siècle. 40 exposants : artisans et producteurs locaux.

Restauration rapide sur place.

Venez vous ressourcer à Jovilliers !

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-04-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. 0 EUR.

Abbaye de Jovilliers Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx

Stainville 55500 Meuse Grand Est



The association Jovilliers Echanges et Culture organizes its local market in a 18th century setting. 40 exhibitors: local craftsmen and producers.

Fast food on the spot.

Come and recharge your batteries in Jovilliers!

Free entrance.

La asociación Jovilliers Echanges et Culture organiza su mercado local en un entorno del siglo XVIII. 40 expositores: artesanos y productores locales.

Comida rápida en el lugar.

Venga a recargar las pilas en Jovilliers

La entrada es gratuita.

Der Verein Jovilliers Echanges et Culture organisiert seinen Regionalmarkt in einem Rahmen aus dem 18. Jahrhundert. 40 Aussteller: Handwerker und lokale Produzenten.

Schnelle Verpflegung vor Ort.

Kommen Sie nach Jovilliers und tanken Sie neue Energie!

Eintritt frei.

Mise à jour le 2022-09-27 par OT SUD MEUSE