Yvelines

SQY Cub, le mardi 31 mai à 09:00

Accueillir un stagiaire ou un alternant est une chance pour l’entreprise. Etapes, évaluation des besoins, rédaction de l’annonce, rupture de contrat, on vous dit tout !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Agnès Noël, CCI Versailles Yvelines, & Claudiu Sirbu, Live Consent
SQY Cub
3 avenue du centre, Guyancourt
Guyancourt
Yvelines

2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T10:00:00

