Stages vacances Pyrénées Manga Tarbes

Tarbes

Stages vacances Pyrénées Manga TARBES 62 avenue Maréchal Joffre Tarbes

2022-04-26 10:00:00 – 2022-04-29 13:00:00

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 60 120 L’association Pyrénées Manga, spécialisée dans l’univers du Manga, film d’animation et jeux vidéo, vous propose de choisir votre stage avec différentes thématiques : dessin manga, dessin numérique 2D ou 3D, codage de jeu vidéo sur unity. L’occasion pour des passionnés de dessin, d’animation ou de jeu vidéo à partir de 12 ans de s’initier aux techniques avec des formateurs professionnels. Stage de 2 jours avec mise à disposition du matériel et des logiciels. pyreneesmanga@gmail.com +33 7 61 48 36 03 http://www.pyreneesmanga.fr/ TARBES 62 avenue Maréchal Joffre Tarbes

