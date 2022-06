Stages vacances été centre paris anim’ Richard Right CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE Paris Catégories d’évènement: île de France

le centre Paris Anim’ Richard Wright propose la semaine du 4 au 8 juillet et du 11 au 13 juillet, des stages pour enfants, adolescents et adultes. Toute la programmation du centre sur www.animactisce.org Pour adultes : danse moderne, pilâtes et barre, gym d’entretien, dessin carnet de croquis, yoga. Pour les adolescents : danse moderne, Bd mangas, chant, stand up. Pour les enfants : théâtre, hip hop, dessin, graff street art, eveil corporel, capoeira, magie CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris Contact : 0143549571 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

