Stages vacances Eté 2023 Centre Paris Anim' Arras Paris, 4 juillet 2023, Paris. Du mardi 04 juillet 2023 au jeudi 31 août 2023 :

.Public enfants adolescents. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans. payant 2.40 euros de l’heure Durant les vacances d’été, des stages pour les enfants et ados sont proposés par le Centre Paris Anim’Arras. Du 4 au 7 juillet Théâtre Impro 12-16 ans 10:30 12:30 Théâtre en Anglais 10-13 ans 14:00 15:30 Remise à niveau en Anglais 10-12 ans 15:30 17:00 ROBOTIQUE 10-14 ans 14:00 16:00 Du 10 au 13 juillet Théâtre en Anglais 7-10 ans 10:00 11:30 Remise à niveau en Anglais prépa classe sup 9-12 ans 11:30 13:00 Eveil Musical 4-7 ans 09:30 10:30 Eveil Arts-plastiques 4-7 ans 10:30 11:30 Architecture-Maquette 7-12 ans 14:00 16:00 ROBOTIQUE 10-14 ans 10:30 12:30 Théâtre Impro 10-14 ans 10:30 12:30 Capoiera 6-12 ans 16:00 17:00 BD 7-16 ans 13:30 15:30 Du 17 au 21 juillet BD 7-16 ans 13:30 15:30 Eveil Musical 4-7 ans 10:30 11:30 Eveil Arts-plastiques 4-7 ans 11:30 12:30 ROBOTIQUE 10-14 ans 14:00 16:00 Arts-Plastiques 8-12 ans 14:00 16:00 Théâtre Impro 10-14 ans 10:30 12:30 Théâtre en Anglais 7-10 ans 10:00 11:30 Remise à niveau en Anglais prépa classe sup 9-12 ans 11:30 13:00 Théâtre Impro 7-10 ans 14:00 16:00 Du 28 au 31 août BD 7-16 ans 13:30 15:30 Théâtre Impro 8-13 ans 14:00 16:00 Théâtre Impro 8-13 ans 10:30 12:30 Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.animactisce.org +33144320350 caarras@actisce.org https://www.animactisce.org

