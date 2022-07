Stages Vacances Enfants Escalade Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-08-23 – 2022-08-26

Hautes-Pyrénées Tarbes 60 60 EUR Cet été, à l’Usine Escalade, faites profiter vos enfants de 4 à 15 ans de stages d’escalade : l’objectif est de découvrir la pratique et de progresser en groupe.

Les stages vont permettre aux enfants de mobiliser de nombreuses capacités cognitives, physiques et techniques. Au programme du stage grimpe : gestion de la sécurité, développement de la technique et des activités ludiques.

Les objectifs sont fixés dans un esprit de partage avec les autres grimpeurs.

Les stages sont constitués par tranche d’âge : 4 à 6 ans, 7 à 10 ans et 11 à 14 ans sur un format allant d’1h à 1h30 pendant 4 jours.

Groupes limités à 12 enfants avec 2 encadrants. HORAIRES du mardi 23 au vendredi 26 août :

– Stage 4-6 ans : de 10h30 à 11h30

– Stage 7-10 ans : de 13h à 14h30

– Stage 11-15 ans : de 15h à 16h30 RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

– à l’Usine Escalade du mardi au vendredi : 10h30-22h / Samedi et dimanche : 10h-20h

contact@usine-escalade.com +33 5 82 15 00 77

