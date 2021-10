Paris Centre Paris Anim' Montparnasse île de France, Paris Stages vacances enfants ados automne Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stages vacances enfants ados automne Centre Paris Anim’ Montparnasse, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 octobre au 5 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 16h

payant

Des activités, des stages pour les enfants et adolescent·e·s Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, le centre Paris Anim’ Montparnasse propose des ateliers pour vos enfants (6-11 ans) ou adolescent·e·s (12-17 ans) comme de la musique, des olympiades, une chasse au trésor, des créations manuelles, fabrication de bracelets et de bijoux, chasse au trésor, photoreportage, origami, jonglage, mini-film en stop-motion, jeux-vidéo : Headliner et plague, écriture créative, détournement de films, mosaïque, balade street art, cuisine Halloween, jardinage et couture Halloween. 2,35€/h. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014

13 : Gaîté (251m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (347m)

Contact :Centre Paris Anim’ Montparnasse 0143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://camontparnasse.goasso.org/ https://fr-fr.facebook.com/camontparnasse/ 0143202006 infos@ca-montparnasse.paris Animations -> Stage

Date complète :

2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T16:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T16:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T16:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T16:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T16:00:00+02:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T16:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T16:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T16:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T16:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T16:00:00+01:00

Paula Bickmann

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Montparnasse Adresse 26, allée du Chef d'Escadron de Guillebon Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Montparnasse Paris