Stages vacances d’Hiver enfants et ado Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

Enfant : 15€ la journée + de 4 à 6 € et carte de transport si sortie

Ado : 7.50€ la demi-journée

Des stages pour les enfants et les adolescent·e·s pendant les vacances d’Hiver 2024.

Côté programme enfants : chasse aux trésors + créations manuelles + magie + laser game + jeux video + couture + cuisine + sorties + olympiades + contes + film + jeux + fête + escape game + textes et traductions plastiques + création de masques…

Coté programme pour les ados : cuisine + jeux vidéos + laser game + jeux de plateau + stop motion + couture + textes et traductions plastiques…

Inscription obligatoire à la journée pour les 6-11 ans et à la

demi-journée pour les ados.

Règlement à effectuer en avance. 2€50/h +

frais supplémentaires pour les sorties.

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris

Contact : https://camontparnasse.goasso.org +33143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://camontparnasse.goasso.org

Ninon Dabos et Canva