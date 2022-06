STAGES – VACANCES D’ÉTÉ- LA PETITE ACADÉMIE CASTELNAU LE LEZ

STAGES – VACANCES D'ÉTÉ- LA PETITE ACADÉMIE CASTELNAU LE LEZ



2022-07-04 – 2022-07-29 EUR 32 260 Ne manquez pas les stages d’été pour les enfants à la Petite Académie de Castelnau-le-lez ! LA PETITE ACADÉMIE CASTELNAU-LE-LEZ – STAGE DE SCULPTURE / PEINTURE Enfants + 4 ans

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUILLET 2022 // LES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET 2022 // LES OISEAUX

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 24 JUILLET 2022 // LES ANIMAUX AQUATIQUES

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 2022 // LES ANIMAUX DOMESTIQUES – BD / MANGA + 6 ANS

DU 25 AU 29 JUILLET 2022 // À Castelnau-le-Lez – THÉÂTRE + 5 ANS

DU 11 AU 29 JUILLET 2022

Pas de théâtre à Castelnau-le-Lez le 14 juillet Formules :

– Demi-journée matin

– Demi-journée après-midi

– Journée complète

– Semaine 5 demi-journées matin

– Semaine 5 demi-journées après-midi

