Stages vacances d'été : jeu vidéo, dessin, animation 3D… ISART Digital Paris

Paris

Stages vacances d’été : jeu vidéo, dessin, animation 3D… ISART Digital, 26 juin 2023, Paris. Du lundi 26 juin 2023 au vendredi 21 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 16h30

. payant Stages en présentiel 1 semaine : 300€ 2 semaines : 550€ Summer+ : 350€

Stages vacances d’été : Jeu Vidéo, dessin, animation 3D, musique… ISART Digital, l’école internationale du jeu vidéo & de l’animation 3D-FX, basée à Paris, Montréal et Tokyo, propose 10 stages d’été créatifs, d’une à deux semaines durant les vacances d’été 2023 ! Summer School : Cet été, passez des vacances studieuses et fun ! SUMMER SCHOOL | Pour les 14-18 ans Décor & Chara Design – 26 juin 2023 ➞ 07 juillet 2023 | 10 juillet 2023 ➞ 21 juillet 2023

PROPULSEZ VOTRE AVENIR DANS LE JEU VIDÉO OU LE FILM D'ANIMATION 3D-FX ! SUMMER + | Pour les 16-18 ans Pour vous orienter vous devez connaitre le marché de l'entertainment digital, son fonctionnement, ses acteurs. Vous apprendrez comment se déroule une production de jeu ou de film que ce soit dans un grand ou petit studio. Summer + – 26 juin 2023 ➞ 30 juin 2023 | 03 juillet 2023 ➞ 07 juillet 2023 | 17 juillet 2023 ➞ 21 juillet 2023 Plus d'informations ISART Digital 60 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Contact : 01 48 07 58 48 informations@isartdigital.com

ISART Digital Summer School 2023 | Stage d’été | ISART Digital

