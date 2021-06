Paris Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Stages vacances d’été Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stages vacances d’été Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 23 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 12h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h30 à 13h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 17h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 11h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 17h

payant

Divers stages pour enfants , Ados, Adultes. Le centre Paris ‘Anim vous propose plusieurs stages ludiques durant cet été, Arts Plastiques ,Remise en forme ,Danses….. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

7 : Maison Blanche (573m) 7 : Porte d’Italie (698m) 184 :Poterne des Peupliers T3 Poterne des Peupliers

Contact :Ligue de l’enseignement 01 45 88 46 68 capoternedespeupliers@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org 0145884668 capoternedespeupliers@ligueparis.org Animations -> Stage

Date complète :

2021-07-05T10:30:00+02:00_2021-07-05T12:30:00+02:00;2021-07-06T10:30:00+02:00_2021-07-06T12:30:00+02:00;2021-07-07T10:30:00+02:00_2021-07-07T12:30:00+02:00;2021-07-08T10:30:00+02:00_2021-07-08T12:30:00+02:00;2021-07-09T10:30:00+02:00_2021-07-09T12:30:00+02:00;2021-07-10T10:30:00+02:00_2021-07-10T12:30:00+02:00;2021-07-11T10:30:00+02:00_2021-07-11T12:30:00+02:00;2021-07-12T10:30:00+02:00_2021-07-12T12:30:00+02:00;2021-07-13T10:30:00+02:00_2021-07-13T12:30:00+02:00;2021-07-14T10:30:00+02:00_2021-07-14T12:30:00+02:00;2021-07-15T10:30:00+02:00_2021-07-15T12:30:00+02:00;2021-07-16T10:30:00+02:00_2021-07-16T12:30:00+02:00;2021-07-17T10:30:00+02:00_2021-07-17T12:30:00+02:00;2021-07-18T10:30:00+02:00_2021-07-18T12:30:00+02:00;2021-07-19T10:30:00+02:00_2021-07-19T12:30:00+02:00;2021-07-20T10:30:00+02:00_2021-07-20T12:30:00+02:00;2021-07-21T10:30:00+02:00_2021-07-21T12:30:00+02:00;2021-07-22T10:30:00+02:00_2021-07-22T12:30:00+02:00;2021-07-23T10:30:00+02:00_2021-07-23T12:30:00+02:00;2021-07-05T11:30:00+02:00_2021-07-05T13:00:00+02:00;2021-07-06T11:30:00+02:00_2021-07-06T13:00:00+02:00;2021-07-07T11:30:00+02:00_2021-07-07T13:00:00+02:00;2021-07-08T11:30:00+02:00_2021-07-08T13:00:00+02:00;2021-07-09T11:30:00+02:00_2021-07-09T13:00:00+02:00;2021-07-10T11:30:00+02:00_2021-07-10T13:00:00+02:00;2021-07-11T11:30:00+02:00_2021-07-11T13:00:00+02:00;2021-07-12T11:30:00+02:00_2021-07-12T13:00:00+02:00;2021-07-13T11:30:00+02:00_2021-07-13T13:00:00+02:00;2021-07-14T11:30:00+02:00_2021-07-14T13:00:00+02:00;2021-07-15T11:30:00+02:00_2021-07-15T13:00:00+02:00;2021-07-16T11:30:00+02:00_2021-07-16T13:00:00+02:00;2021-07-17T11:30:00+02:00_2021-07-17T13:00:00+02:00;2021-07-18T11:30:00+02:00_2021-07-18T13:00:00+02:00;2021-07-19T11:30:00+02:00_2021-07-19T13:00:00+02:00;2021-07-20T11:30:00+02:00_2021-07-20T13:00:00+02:00;2021-07-21T11:30:00+02:00_2021-07-21T13:00:00+02:00;2021-07-22T11:30:00+02:00_2021-07-22T13:00:00+02:00;2021-07-23T11:30:00+02:00_2021-07-23T13:00:00+02:00;2021-07-05T14:30:00+02:00_2021-07-05T17:30:00+02:00;2021-07-06T14:30:00+02:00_2021-07-06T17:30:00+02:00;2021-07-07T14:30:00+02:00_2021-07-07T17:30:00+02:00;2021-07-08T14:30:00+02:00_2021-07-08T17:30:00+02:00;2021-07-09T14:30:00+02:00_2021-07-09T17:30:00+02:00;2021-07-10T14:30:00+02:00_2021-07-10T17:30:00+02:00;2021-07-11T14:30:00+02:00_2021-07-11T17:30:00+02:00;2021-07-12T14:30:00+02:00_2021-07-12T17:30:00+02:00;2021-07-13T14:30:00+02:00_2021-07-13T17:30:00+02:00;2021-07-14T14:30:00+02:00_2021-07-14T17:30:00+02:00;2021-07-15T14:30:00+02:00_2021-07-15T17:30:00+02:00;2021-07-16T14:30:00+02:00_2021-07-16T17:30:00+02:00;2021-07-17T14:30:00+02:00_2021-07-17T17:30:00+02:00;2021-07-18T14:30:00+02:00_2021-07-18T17:30:00+02:00;2021-07-19T14:30:00+02:00_2021-07-19T17:30:00+02:00;2021-07-20T14:30:00+02:00_2021-07-20T17:30:00+02:00;2021-07-21T14:30:00+02:00_2021-07-21T17:30:00+02:00;2021-07-22T14:30:00+02:00_2021-07-22T17:30:00+02:00;2021-07-23T14:30:00+02:00_2021-07-23T17:30:00+02:00;2021-07-05T10:00:00+02:00_2021-07-05T11:30:00+02:00;2021-07-06T10:00:00+02:00_2021-07-06T11:30:00+02:00;2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T11:30:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T11:30:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T11:30:00+02:00;2021-07-10T10:00:00+02:00_2021-07-10T11:30:00+02:00;2021-07-11T10:00:00+02:00_2021-07-11T11:30:00+02:00;2021-07-12T10:00:00+02:00_2021-07-12T11:30:00+02:00;2021-07-13T10:00:00+02:00_2021-07-13T11:30:00+02:00;2021-07-14T10:00:00+02:00_2021-07-14T11:30:00+02:00;2021-07-15T10:00:00+02:00_2021-07-15T11:30:00+02:00;2021-07-16T10:00:00+02:00_2021-07-16T11:30:00+02:00;2021-07-17T10:00:00+02:00_2021-07-17T11:30:00+02:00;2021-07-18T10:00:00+02:00_2021-07-18T11:30:00+02:00;2021-07-19T10:00:00+02:00_2021-07-19T11:30:00+02:00;2021-07-20T10:00:00+02:00_2021-07-20T11:30:00+02:00;2021-07-21T10:00:00+02:00_2021-07-21T11:30:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T11:30:00+02:00;2021-07-23T10:00:00+02:00_2021-07-23T11:30:00+02:00;2021-07-05T14:00:00+02:00_2021-07-05T17:00:00+02:00;2021-07-06T14:00:00+02:00_2021-07-06T17:00:00+02:00;2021-07-07T14:00:00+02:00_2021-07-07T17:00:00+02:00;2021-07-08T14:00:00+02:00_2021-07-08T17:00:00+02:00;2021-07-09T14:00:00+02:00_2021-07-09T17:00:00+02:00;2021-07-10T14:00:00+02:00_2021-07-10T17:00:00+02:00;2021-07-11T14:00:00+02:00_2021-07-11T17:00:00+02:00;2021-07-12T14:00:00+02:00_2021-07-12T17:00:00+02:00;2021-07-13T14:00:00+02:00_2021-07-13T17:00:00+02:00;2021-07-14T14:00:00+02:00_2021-07-14T17:00:00+02:00;2021-07-15T14:00:00+02:00_2021-07-15T17:00:00+02:00;2021-07-16T14:00:00+02:00_2021-07-16T17:00:00+02:00;2021-07-17T14:00:00+02:00_2021-07-17T17:00:00+02:00;2021-07-18T14:00:00+02:00_2021-07-18T17:00:00+02:00;2021-07-19T14:00:00+02:00_2021-07-19T17:00:00+02:00;2021-07-20T14:00:00+02:00_2021-07-20T17:00:00+02:00;2021-07-21T14:00:00+02:00_2021-07-21T17:00:00+02:00;2021-07-22T14:00:00+02:00_2021-07-22T17:00:00+02:00;2021-07-23T14:00:00+02:00_2021-07-23T17:00:00+02:00

.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris