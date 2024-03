STAGES VACANCES DE PRINTEMPS MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez, mardi 16 avril 2024.

STAGES VACANCES DE PRINTEMPS MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez Hérault

Réservez votre stage vacances de printemps ! L’atelier sera ouvert

Du 08/04 au 12/04

Du 15/04 au 19/04

Réservez votre stage vacances de printemps ! L’atelier sera ouvert

Du 08/04 au 12/04

Du 15/04 au 19/04

️ 10h-12h30/ 14h-16h30

Les stages vacances à La Maison Brique sont propices à vivre de nouvelles expériences avec nos ateliers de construction LEGO® & Architecture!

Dans un cadre accueillant votre enfant est assuré de vivre des vacances ludiques et originales pendant lesquelles il découvrira de nouveaux univers et des techniques de jeu inédites (circuit de train, courses de voitures, robots etc.) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16 16:30:00

18 Avenue des Centurions

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie contact@lamaisonbrique.com

L’événement STAGES VACANCES DE PRINTEMPS MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2024-03-22 par OT MONTPELLIER