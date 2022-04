Stages – Vacances de Pâques – Adolescents Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Stages – Vacances de Pâques – Adolescents Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 2 mai 2022, Paris. Le PROGRAMME des stages des vacances d’avril est désormais disponible ! La deuxième semaine de stages qui est ouverte à tous les adolescents de Paris et d’Île de France, se tiendra du 2 au 6 mai 2022.

Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant 82,25 euros la semaine Semaine 2 du 2 au 6 mai 2022 Lundi 2 mai

Matin : Initiation dodgeball

AM : Eloquence Mardi 3 mai

Visite du musée du Louvre Mercredi 4 mai

Matin : Kick boxing

AM : Atelier d’écriture Jeudi 5 mai

Sports collectifs Vendredi 6 mai

Escape game Pour les sorties Musées et Escape Game veuillez prévoir pour votre enfant des titres de transport (aller-retour). Veuillez également prévoir tous les jours :

– un pique-nique

– un goûter

– une bouteille d’eau

– une tenue de sport Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 Contact : http://www.ebeaujon.org 0153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon http://www.ebeaujon.org/jeunesse/stage-d-avril_320.html Plus d’infos

