.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans. payant tarif enfants ados et adultes jusqu’à 26 ans révolus : 2€50/heure Dès 27 ans : tarif en fonction de votre quotient familial Les vacances de fin d’année approchent et vous recherchez des activités pour vous ou vos enfants : Pensez aux stages proposés au centre Paris Anim’ Richard Wright. Toute la programmation des stages du centre Richard Wright, mais également des autres centres gérés par ACTISCE est disponible sur le site internet www.animactisce.org Pour ces vacances, dans le 6ème arrondissement, vous sont proposées les activités adultes suivantes : lady styling, salsa couple, yoga, atelier cocooning, photo. Pour les enfants : arts plastiques, théâtre Pour les ados : dessin peinture et culture manga Toutes les informations sont sur notre site. Bonne recherche et à très bientôt Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33143541658 cparichardwright@actisce.org https://www.animactisce.org

