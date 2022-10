Stages vacances centre Paris Anim’Hébert – Toussaint semaine 1 Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’évènement: île de France

Stages vacances centre Paris Anim’Hébert – Toussaint semaine 1 Centre Paris Anim’ Hébert, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

. payant Tarif des stages enfants et adolescents jusqu’à 26 ans inclus : 2,40 euros / heure*. Tarif des stages plus de 26 ans : en fonction du QF. * Tarif voté par le conseil de Paris

Le centre Paris Anim’ Hébert propose différents stages pour enfants, ados et adultes durant les vacances de la Toussaint. Renseignements et inscriptions : – En ligne sur animactisce.org – ou à l’accueil du centre Semaine du 24 au 28 octobre 4/5 ans 10h-10h45 : Chant « Mes mini-comptines » 5/6 ans 11h-12h : Chant « Mes mini-comptines » 6/8 ans 10h-11h : Théâtre « Histoire de loup » 14h-15h : Initiation au cirque « acrobaties & jonglages » 8/11 ans 14h-15h30 : Pilote ton mini-drone ! …Parcours, chorégraphies, battles 9/12 ans 11h-12h30 : Théâtre « Il était une fois » 15h-16h30 : Initiation au cirque « acrobaties & jonglages » 12/15 ans 15h30-17h : Pilote ton mini-drone ! …Parcours, chorégraphies, battles Tout Public 10h-11h30 : Atelier jardinage d’automne Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=17&public=&idtf=16 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

