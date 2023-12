Stages vacances Centre Paris Anim’ Hébert – Noël semaine 2 Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 100 ans. payant Tarif des stages enfants et jusqu’à 26 ans inclus : 2,50€/heure *. Tarif adulte, en fonction du QF. *Tarif voté par le Conseil de Paris. Le centre Paris Anim’ Hébert vous accueille dès le 2 janvier pour démarrer une année 2024 créative et sportive ! DU 2 AU 5 JANVIER 2023 6/8 ans 10h – 11h30 : « Maquettes archi-lumineuses » Création illuminée et en 3D du bâtiment de vos rêves. 14H – 15H30 : « Le monde fantastique des comédies musicales » Exploration du fantastique et de l’héroïsme au quotidien grâce aux personnages de contes et comédies musicales. 9/12 ans 11h30 – 13h : « Maquettes archi-lumineuses » Fabrication d’un intérieur meublé et illuminé : fabrication et design du mobilier. 15h30 – 17h : « Le monde fantastique des comédies musicales » Exploration du fantastique et de l’héroïsme au quotidien grâce aux personnages de contes et comédies musicales. 16 ans et + 12h30 – 13h30 : Yoga 4 jours de pratiques du yoga pour débuter l’année sereinement. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=17&public=&idtf=16

Détails Heure : 00:00 Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

