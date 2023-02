Stages vacances Centre Paris Anim’ Hébert – HIVER semaine 1 Centre Paris Anim’ Hébert, 20 février 2023, Paris.

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

. payant

Tarif des stages enfants et ado jusqu’à 26 ans inclus : 2,40euros / heure*

*Tarif voté par le Conseil de Paris

Retrouvez la programmation des stages d’hiver enfants, adolescents et adultes au centre Paris Anim’ Hébert. Renseignements et inscriptions en ligne sur animactisce.org ou à l’accueil du centre.

Semaine du 20 au 24 février

3/4 ans

10h – 10h45 : Comptines et chants du monde

Découverte d’instruments de musique et chansons pour apprendre de nouveaux sons et rythmes



5/6 ans

10h45 – 11h30 : Comptines et chants du monde

Découverte d’instruments de musique et chansons pour apprendre de nouveaux sons et rythmes



6/8 ans

10h – 11h30 : Théâtre

Stimuler l’imagination, la concentration, à l’aide de scénettes de théâtre et d’improvisation, tout en s’amusant.

11h30 – 13h : Art du papier

Expérimentations et créations autour du papier : découpage, plis, pop up et impressions…



14h30 – 15h30 : Gym

Se bouger, se dépenser, travailler le rythme et la coordination !



9/12 ans

10h – 11h30 : Art du papier

Expérimentations et créations autour du papier : découpage, plis, pop up et impressions…



11h30 – 13h : Théâtre

Stimuler l’imagination, la concentration, à l’aide de scénettes de théâtre et d’improvisation, tout en s’amusant.



15h30 – 16h30 : Gym

Se bouger, se dépenser, travailler le rythme et la coordination !

16 ans et +

14h – 15h30 : Mosaïque

Initiez vous à la technique de la mosaïque et créez votre première œuvre



Adultes

Les 20 – 21 et 22 février

17h – 18h : Pilates

Le Pilates permet de travailler en profondeur et d’améliorer sa posture

14h – 16h30 : Stage Jardinage – Semis Découvrez les activités du jardin en hiver et préparez des semis

Gratuit et tout public

Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris

Centre Paris Anim' Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris

Contact : 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org

