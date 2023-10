Stages vacances Automne 2023 Centre Paris Anim’ Arras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stages vacances Automne 2023 Centre Paris Anim’ Arras Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans. payant 2.50 euros de l’heure pour les – 26 ans +26 ans selon QF Durant les vacances d’Automne, des stages pour les enfants, ados et adultes sont proposés par le Centre Paris Anim’Arras. Du 23 au 27 octobre Théâtre en Anglais 5-8 ans 14:00 15:30 BD 7-16 ans 13:30 15:30 Robotique 10-14 ans 14:00 16:00 Arts-Plastiques 4-7ans 10:00 11:30 Anglais remise à niveau 9-13 ans 15:30 17:00 Théâtre Impro 9-14 ans 14:30 16:30 Fabrication et manipulation 7-10 ans 14:00 16:00 de Marionettes Danse 4-7 ans 11:00 12:00 Pilates/stret/abdos fessier Adultes 12:00 13:00 Théâtre Impro 7-13 ans 10:30 12:30 Du 30 octobre au 3 novembre BD 7-16 ans 13:30 15:30 Anglais remise à niveau 9-13 ans 11:00 12:30 Théâtre Impro 7-13 ans 10:30 12:30 Théâtre en Anglais 4-7 ans 10:00 11:00 Eveil Arts-Plastiques 4-7 ans 11:00 12:00 Arts-Plastiques 7-12 ans 14:00 16:00 « Capoeira 6-12 ans 17:00 18:30 Théâtre Impro 9-14 ans 14:30 16:30 Architecture-Maquette 7-10 ans 10:30 12:30 Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.animactisce.org +33144320350 caarras@actisce.org https://www.animactisce.org

