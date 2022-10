Stages travaux manuels de l’ÉSAD Pyrénées Tarbes, 2 novembre 2022, Tarbes.

Stages travaux manuels de l’ÉSAD Pyrénées

2022-11-02 – 2022-11-04

Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !

STAGE MODELAGE TERRE

Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

Pour ados dès 15 ans et adultes

Intervenante : Fanny Fresne

> Durant ce stage, vous vous initierez au travail en 3D et au volume au travers du travail de l’argile, de l’utilisation des outils et de l’apprentissage des différentes techniques.

STAGE MOULAGE

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre

Pour ados dès 15 ans et adultes

Intervenant : Fabien Gouachon

> Ce stage est une initiation aux différentes techniques de moulage (alginate, plâtre, silicone alimentaire).

STAGE GRIMOIRE D’HALLOWEEN

Mercredi 2 novembre de 14h à 17h

Pour enfants et ados de 10 à 18 ans

Intervenante : Géraldine Chapert

> Pendant cet atelier de 3 h, les enfants fabriqueront un livre grimoire pour pouvoir y écrire tous leurs sorts et sortilèges d’Halloween. Ce livre de sorts sera entièrement décoré et cousu à la main.

STAGE RELIURE

Pour ados dès 15 ans et adultes

Intervenante : Géraldine Chapert

> Ce stage consiste à fabriquer un carnet de voyage, cousu à la main avec la technique de couture au point lancé dite “long stitch”, dans une couverture en cuir souple.

julie.prieu@esad-pyrenees.fr +33 5 62 93 10 31 https://esad-pyrenees.fr/

