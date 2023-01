Stages travaux manuels de l’ÉSAD Pyrénées Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !

Nombre de places limité / Vérifier disponibilités auprès de l’ESAD STAGE – ATELIER PIGM’ART : l’art au naturel pour les 7-11 ans

Du lundi 24 au mercredi 26 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h

L’objectif de ce stage est de créer une fresque sur rouleau sur la thématique de la nature et sa protection.

Il s’agira de mêler les objectifs suivants : prise de conscience de la beauté de la Nature (fleurs et insectes) et de la nécessité de la préserver et de la respecter. STAGE – CRÉATION ARTISTIQUE à partir d’images mentales dès 15 ans

Du lundi 24 au mercredi 26 avril de 14h à 17h

À partir d’une expérience olfactive, l’intervenant guidera les participants afin qu’ils proposent des formes sous divers médiums. Le dessin, la peinture, l’assemblage et la céramique sont envisagés. STAGE – PEINTURE À L’OEUF pour les 4-7 ans

Mercredi 26 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h

Au cours de cette journée d’atelier, chaque enfant va pouvoir créer son outil de travail – sa propre peinture et puis sa production. Guidé, accompagné par l’intervenante dans son apprentissage, l’enfant sera donc doublement acteur de ce temps. STAGE – DÉCOUVERTE DU PORTRAIT 3D dès 15 ans

Du mardi 2 au vendredi 5 mai de 14h à 17h

Ce stage a pour objectif de vous permettre de créer un portrait en 3D. Pour cela les participants étudieront d’abord les proportions du visage et ses fondamentaux. Ils seront ensuite libres de donner vie au portrait de leur création d’après modèle ou selon leur imagination. STAGE – RELIURE CARNET CRÉATIF pour les 10-18 ans

Mercredi 3 mai à partir de 14h

Au cours de cet atelier d’une demi-journée, vos enfants et ados fabriqueront des carnets à dessins cousus à la main, avec la technique de couture dite à la japonaise. STAGE – RELIURE COPTE dès 15 ans

Jeudi 4 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h

Ce stage d’une journée permet de s’initier à la reliure, à travers la réalisation d’un carnet à dessins, cousu à la main, avec la technique de couture copte. julie.prieu@esad-pyrenees.fr +33 5 62 93 10 31 https://esad-pyrenees.fr/ Rue Massey – place Henri Borde Jardin Massey Tarbes

