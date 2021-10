Paris Centre Paris Anim' Hébert île de France, Paris STAGES TOUSSAINT 2021 Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGES TOUSSAINT 2021 Centre Paris Anim’ Hébert, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 octobre au 5 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h

payant

du 25 au 29/10 & du 02 au 05/11 Programme des stages enfants/ados Semaine du 25 au 29 octobre 4/6 ans > 10h-11h : vacances musicales Ce stage propose de découvrir des musiques variées, de jouer avec divers instruments, de participer à des jeux musicaux, de chanter, de danser…. 7/9 ans > 11h-12h30 : vacances musicales Découverte de différents styles de musique en s’appropriant les rythmes, en testant des instruments et en participant à des jeux musicaux. 8/12 ans > 13h45-15h45 : création de jeux vidéo « Fabrique ton Snake » Initiation à la programmation d’un jeu vidéo. Dans le jeu « Snake «, le serpent se déplace dans les 4 directions. Son but est de manger le plus de pommes possible pour grandir. Si par malheur le serpent se touche lui-même, il meurt ! 8/12 ans > 16h-18h : théâtre d’impro « Expédition dans la jungle » Par des jeux d’improvisation et en farfouillant dans son imaginaire, chaque participant crée un personnage, en interaction avec les autres, pour construire une scène sur le thème de l’expédition dans la jungle. Semaine du 02 au 05 novembre 6/8 ans > 10h-11h30 : Arts Plastiques « Carnet imaginaire » Cet atelier invite les enfants à se confectionner un musée personnel qui regroupera des éléments de leur culture, de leurs centres d’intérêt. En passant par le dessin, le collage et la couleur, ils pourront se créer un espace d’exposition personnel dans le carnet. 9/12 ans > 11h30-13h : Arts Plastiques Ce stage propose une initiation à diverses techniques des Arts plastiques comme la peinture, le dessin, le collage… que les enfants assembleront dans un carnet. 14/16 ans > 14h-16h : BD/Manga Vous avez envie d’élargir votre culture japonaise ? Ce stage consiste à apprendre les étapes de la conception d’un manga, en passant par la création d’un scénario, la création de personnages ainsi que les techniques de composition du visage et du corps. 6/10 ans > 16h-17h30 : Atelier Découpage/Collage Atelier de création de découpage et de collage pour confectionner toutes sortes d’animaux en 2 dimensions et en 3 dimensions. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tristan Tzara Paris 75018

12 : Porte de la Chapelle (575m) 12 : Marx Dormoy (620m)

Contact :Centre Paris Anim’ Hébert 0648792535 cpahebert@actisce.org https://actisce.org/index.php/hebert 0648792535 cpahebert@actisce.org Animations -> Stage Ados;Enfants

Date complète :

2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T18:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T18:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T18:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T18:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T18:00:00+02:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T18:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T18:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T18:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T18:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T18:00:00+01:00

actisce

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tristan Tzara Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Hébert Paris