Stages théâtre et cinéma pour les enfants à Lamorlaye Lamorlaye, lundi 26 février 2024.

Agora propose des stages théâtre pour les 6/10 ans et des stages cinéma pour les 8/11 ans, les premières semaines des vacances d’octobre, février, avril et juillet.

Au théâtre Jouer implique l’ensemble de notre être, nous jouons avec nos émotions, nos sensations, nos sentiments, notre imaginaire…entrer dans la dynamique du théâtre, tout en s’amusant… c’est déjà prendre conscience de son corps et d’être à l’aise avec lui, découvrir sa capacité d’expression, le faire bouger, parler, affirmer sa motricité. Évoluer dans l’espace, savoir écouter, se concentrer, développer l’imagination, la créativité et le rythme.

Pour les 6-10 ans de 10h à 12h

Le jeu face à la caméra L’intensité et l’intimité du jeu face caméra. Être vrai et naturel dans son jeu, être dans le lâcher prise. On vit le moment présent…on se laisse surprendre. Les émotions viennent plus facilement. Nous allons tourner un court-métrage spécial Halloween pour la Toussaint !

Pour les 8-11 ans de 14h à 16h 100100 100 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 10:00:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

12 Allée des Jonquilles

Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France

