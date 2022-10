Stages Tennis Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne 80 80 EUR Du lundi 24 octobre au jeudi 3 novembre Stages Tennis Vacances de Toussaint

Enfants de 5 à 15 ans

Initiation au Padel inclus. Tarifs : 80€ par semaine pour les enfantes membres du club

100€ non-membres du club ou licenciés dans un autre club Encadrés par PASCAL VIERGE DE JEPS Lundi 24 octobre de 9h30 à 12h

Mardi 25 octobre de 9h30 à 12h

Mercredi 26 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Mardi 1er novembre de 9h30 à 12h

Mercredi 2 novembre de 9h30 à 12h

