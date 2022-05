Stages tennis été 2022 Plougonvelin, 4 juillet 2022, Plougonvelin.

Stages tennis été 2022 Plougonvelin

2022-07-04 – 2022-08-14

Plougonvelin 29217

Stages collectifs (du lundi au vendredi, 5*1h30) et leçons individuelles de 30 minutes à 1H30.

Cours accessibles pour adultes et pour enfants dès 5 ans.

Possibilité de prêt et de conseil de matériel sur place.

Plougonvelin

