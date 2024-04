Stages Tango argentin du Festival Tango par la côte 2024 Trébeurden, samedi 27 juillet 2024.

Stages Tango argentin du Festival Tango par la côte 2024 Trébeurden Côtes-d’Armor

Les Maestros Gastón Torelli et Gri Montanaro, couple de professeurs professionnels, viennent spécialement de Buenos Aires pour encadrer les stages de danse du Festival Tango par la côte. Fort de distinctions remarquables, ce couple exceptionnel a enrichi l’art du tango par leur présence dans des lieux emblématiques à Buenos Aires. Aujourd’hui, ils sont plébiscités par les principaux orchestres argentins. Leur tango, empreint d’une technique fonctionnelle, créative et contemporaine, a traversé les frontières, portant la passion du tango argentin sur les scènes internationales. Après New-York et Los Angeles ils seront au Festival tango par la côte à Trébeurden en juillet ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 11:00:00

fin : 2024-07-28 19:00:00

SEMAPHORE 7-9 rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne sha.tangoparlacote@gmail.com

