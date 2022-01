STAGES SPORTIFS VACANCES SCOLAIRES Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

STAGES SPORTIFS VACANCES SCOLAIRES Machecoul-Saint-Même, 7 février 2022, Machecoul-Saint-Même. STAGES SPORTIFS VACANCES SCOLAIRES Parc des sports Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même

2022-02-07 – 2022-02-09 Parc des sports Allée de la Rabine

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Au programme:

– CE1/ CE2: de 10h00 à 12h30

– CM1 / CM2 : de 14h à 16h30

Stage Multisports – Pétanque – Rugby +33 6 86 45 82 95 https://asd.loire-atlantique.fr/#/stages/

Stage en partenariat avec les clubs de Pétanque et de rugby de Machecoul. Parc des sports Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même

